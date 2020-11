Il 3 dicembre si avvicina, in quella data dovrebbe essere emanato il nuovo Dpcm Natale che avrà il compito di definire le misure anti-Coronavirus per tutto il periodo di dicembre, feste natalizie comprese.

Secondo le ultime indiscrezioni, i ricongiungimenti potranno avvenire solo tra parenti stretti, mentre non saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni di fasce di colore diverso. Via libera invece tra zone gialle, ma sempre rispettando il limite imposto dal Governo per la presenza di persone a tavola. Non è chiaro ancora il numero preciso, si pensa ad un massimo di dieci ma dipenderà dalla curva dei contagi.

Le scuole dovrebbero riaprire giorno 9 dicembre, in particolare le superiori e le seconde e terze medie delle regioni in fascia intermedia di rischio. Commercio in periodo natalizio consentito, magari con un prolungamento degli orari in modo da limitare il rischio di contagio. I negozi potrebbero chiudere alle 22, con il coprifuoco spostato alle 23, tranne che per i giorni di vigilia che godranno di un regime più permissivo.