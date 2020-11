Il matrimonio tra Donald Trump e la moglie Melania sembra essere arrivato al capolinea, così come l’avventura presidenziale del tycoon. La decisione sembra ormai essere già stata presa, con i due che si separeranno alla fine del mandato presidenziale, che scadrà il 20 gennaio 2021.

Entrambi passeranno il Natale alla Casa Bianca come tradizione, dopodiché daranno il via alle pratiche per il divorzio che frutterà parecchia quattrini a Melania. Secondo l’accordo pre-matrimoniale, l’attuale first lady dovrebbe ricevere secondo il ‘The Sun’ ben 50 milioni di dollari, la custodia del figlio 14enne, una residenza e una casa vacanze, oltre agli alimenti per Barron. A certificare l’allontanamento anche il comportamento di Melania, presentatasi in pubblico alle spalle del marito e stringendo il braccio di un militare. Ennesima dimostrazione di come il loro matrimonio sia ormai finito, ma l’ufficialità arriverà solo a gennaio.