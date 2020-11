E’ davvero assurdo quanto successo ad un cliente di un supermercato di Imola, che si è ritrovato il pezzo di un dito umano all’interno di un involtino acquistato al banco della carne.

Il consumatore di San Lorenzo di Lugo, comune del ravennate, ha chiamato immediatamente i carabinieri dopo aver scoperto all’interno dell’involtino un frammento di falange umana, immediatamente sequestrato per essere sottoposto ad analisi del dna. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i controlli effettuati presso il supermercato imolese sulle altre confezioni di involtini hanno dato esito negativo, dunque non sono state trovate altre confezioni alterate. Dalle verifiche effettuate, pare che l’involtino sia stato confezionato in un’azienda in Spagna.