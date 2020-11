Nella giornata contro la violenza sulle donne, il tutorial di ‘Detto Fatto’ su come fare la spera in maniera seducente è apparso davvero fuori luogo. Gli insegnamenti della pole dancer Emily Angelillo hanno fatto il giro del web, indignando uomini e donne che hanno trovato questo tutorial davvero di cattivo gusto.

“Con l’aiuto del carrello cammino con il ginocchio teso e vado in giro per le corsie che diventano il mio palcoscenico” le parole della Angelillo, che aveva senza dubbio l’obiettivo non centrato di rendere ironico e sexy anche un momento come la spesa. “Per rendere un pochino più intrigante la situazione posso alzare un pochino il ginocchio e questa è una opportunità” continua la pole dancer nel tentativo di allungarsi per prendere un oggetto in alto. Non manca nel tutorial l’incursione della conduttrice Bianca Guaccero: “ma se un prodotto dovesse cadere a terra proprio mentre sta passando lui?”. La Angelillo risponde: “ci si accovaccia mantenendo le gambe chiuse per non rendere la situazione più volgare, alzando un pochino il sedere”.

Un tutorial che, per le critiche ricevute, ha spinto il direttore di Rai2 a chiedere scusa: “Detto Fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori” le parole di Ludovico Di Meo – nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2″.