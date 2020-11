Il Grande Fratello Vip si fa hot e, nella casa più spiata d’Italia, ecco scoccare i primi baci tra due focose coinquiline.

In occasione della festa di Halloween, Dayane Mello è stata beccata in atteggiamenti molto intimi con Adua Del Vesco, prima dichiarando la propria attrazione nei suoi confronti e poi baciandola più volte sulle labbra. Il tutto è avvenuto in giardino, dove Dayane un po’ alticcia si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione: “sei perfetta, sei bellissima, mamma mia, mi sa che io mi sono innamorata di te“. Immediata la risposta della siciliana: “mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando. Io ti voglio più di bene“. Parole a cui è seguita poi la chiosa di Dayane: “qui le parole hanno un peso. Ma tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, per me più di loro“. Infine un nuovo languido bacio, che ha lasciato di stucco tutti gli altri coinquilini.