Poco più di due settimane fa aveva postato sui propri canali social una vignetta di cattivo gusto, facendo indignare soprattutto la gente malata di Coronavirus, costretta a fare i conti con il Covid e a incassare l’ironia di Roberto Mancini.

“Come ti sei ammalato?” chiedeva nell’immagine l’infermiera al paziente, ricevendo questa risposta: “guardando i tg“. Ebbene, a distanza di 15 giorni, il ct della Nazionale Italiana è risultato positivo al Coronavirus, una beffa del destino che sicuramente adesso non lo farà sdrammatizzare. Un po’ come accaduto con Boris Johnson e Donald Trump, apparsi in pubblico per sminuire la portata del virus, salvo poi ritrovarsi infetti e costretti alla quarantena.

Questa volta è toccato al ct ricredersi, in seguito alla sua positività annunciata dal sito della FIGC: “nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19.Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc”. Già due settimane fa Mancini aveva fatto marcia indietro scusandosi per la vignetta, forse però questa volta le scuse dovrebbe farle ai giornalisti, mettendoci la faccia e ammettendo di aver fatto una gran figura barbina.