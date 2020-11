Domenica scorsa è stata una giornata parecchio impegnativa per Cal Crutchlow, non solo per la gara svolta sul circuito di Valencia. In serata infatti, il pilota della Honda LCR ha fatto baldoria insieme a Jack Miller, ai fratelli Lowes e Dakota Mamola, bevendo fino a tardi e ubriacandosi.

Scene di ordinaria follia, che lo stesso Crutchlow ha raccontato a Portimao: “eravamo io, Jack Miller, Sam Lowes, Dakota Mamola e Alex Lowes. Abbiamo festeggiato nel motorhome di Jack. Alle 4:45 del mattino abbiamo deciso di fare uno scherzo a Joan Mir e di andare a svegliarlo. Il suo camper era mezzo aperto, e allora siamo entrati. Pensavamo che l’avremmo trovato lì, ma non c’era. Così abbiamo iniziato a cercare il suo trofeo per fare delle foto, ma se l’era portato a casa! È stato bello passare una notte del genere prima di chiudere la stagione, perché dopo Portimao volerò a casa immediatamente”.