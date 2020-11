Crotone-Lazio potrebbe essere rinviata, il motivo riguarda il violento nubifragio che si sta abbattendo in queste ore sulla città calabrese, completamente sott’acqua dopo i 198 mm di pioggia caduti. La sfida dello Scida è in programma alle ore 15, ma le squadre potrebbero non scendere in campo considerando anche le difficoltà nel raggiungere l’impianto sportivo, visto che tutte le squadre sono allagate. Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare, come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi d’acqua, con fango e detriti che hanno sommerso le auto in sosta ed allagato garage e magazzini.