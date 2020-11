Il pre-partita di Crotone-Lazio è stato tutt’altro che tranquillo, ma non solo per l’alluvione abbattutasi sulla città calabrese.

In casa biancoceleste infatti si è chiusa da poco la questione Luis Alberto, che aveva attaccato duramente la società sui social, accusandola di non pagare gli stipendi ma di comprare invece un aereo. Le scuse immediatamente successiva gli hanno permesso di giocare oggi allo Scida, ma Tare non lo ha risparmiato ai microfoni di Sky Sport: “la qualità del giocatore non si discute, si discutono i suoi comportamenti. Chi manca di rispetto alla società deve pagarne le conseguenze. Ha fatto un passo verso la squadra ed è una cosa buona, ma speriamo che in futuro queste cose non succedano“.