Guendalina Tavassi è finita suo malgrado in questi giorni al centro di una situazione davvero spiacevole, che non dovrebbe capitare a nessuna donna. L’ex gieffina si è vista hackerare il proprio profilo iCloud, dove erano contenuti video intimi e alquanto spinti, finiti poi in rete e condivisi da numerose persone sui social. Un colpo durissimo per Guendalina e per il marito, che insieme al proprio avvocato di fiducia, hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri.

Per fare chiarezza poi, l’influencer ha spiegato tutto in una diretta Instagram, svelando anche il motivo che ha portato alla realizzazione di quei video: “a me sinceramente non me ne frega se pensano che mi ero messa un vibratore o stavo facendo un video con mio marito. Una cosa normale, sarebbe non normale il contrario. Due persone che ancora si amano fanno anche questo. Soprattutto quando lui andava a Napoli, la distanza e tante cose…Non mi vergogno di niente“. Molto provato anche il marito: “siamo stati violati nella nostra vita privata. Io non ho vergogna di mia moglie, qualunque coppia lo fa. Da dieci anni per fortuna stiamo assieme e siamo felici, sia sessualmente sia sotto tutti i punti di vista. E’ come se io avessi subito un lutto, ma per fortuna ne usciremo perché siamo forti”.