L’Italia è divisa dallo scorso 6 novembre in tre zone, altrimenti chiamate fasce di rischio, definite in base alla situazione epidemiologica da Coronavirus presente in quei territori. Dalla rossa, massima allerta, fino all’arancione e alla gialla, dove l’allerta va via via diminuendo.

Adesso, il Governatore della Liguria ha lanciato la proposta di istituire una ‘zona bianca’, per consentire maggiore libertà ai cittadini. Queste le parole di Giovanni Toti: “oltre alle Regioni in area gialla forse è opportuno inserire quelle in area bianca, per consentire ulteriori libertà come i ristoranti aperti alla sera o la possibilità di seguire la messa di mezzanotte, dove il Covid ce lo consente. Penso sia più opportuno consentire un Natale un po’ più libero visto che è un pezzo importante dell’economia del Paese, e se dovremo fare qualche altro sacrificio lo faremo a gennaio, tanto con il virus dovremo conviverci per tutta la primavera, quindi nella formula del ‘ferma e riparti’ è bene tenere un equilibrio tra benessere economico e contenimento del virus”.