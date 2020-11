Davvero vergognoso il tweet apparso questa mattina sul profilo ufficiale di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, autore di un vero e proprio ‘autogol’ di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Parole davvero impossibili da non condannare, visto che si riferiscono a persone anziane morte a causa del Coronavirus: “per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate“.

Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020