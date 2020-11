La priorità del Governo in questo particolare periodo dell’emergenza Coronavirus è senza dubbio la riapertura delle scuole, su cui il premier Conte e i suoi ministri si stanno interrogando ormai da giorni.

L’ultima proposta arrivata sul tavolo di Palazzo Chigi è quella di Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, che ha rilanciato l’idea di tenere aperte le scuole anche di sabato e domenica, così da scaglionare gli ingressi: “è inutile inviare cinque bus ogni cinque minuti tra le 7 e le 7,25 se l’orario di ingresso per tutti è quello delle 8. Gli studenti si ammassano sulle ultime due corse, le 7,20 e le 7,25. Per arrivare a scuola dieci minuti prima della campanella, non mezz’ora prima. Siamo in emergenza e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato. Scuola anche la domenica? Bisogna far cadere ogni tabù, ce lo chiedono diverse Regioni. Anche gli orari delle attività produttive dovranno essere cambiati. Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva, ho sentito troppi scienziati parlare a braccio”.