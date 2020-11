La curva epidemiologia non accenna a diminuire, per questo il motivo il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico continuano a valutare interventi mirati che possano arrestare la pandemia in Italia.

La situazione è tutt’altro che positiva, il numero dei nuovi casi e dei morti rimane altissimo, elementi che spingono Walter Riccardi a tracciare uno scenario apocalittico per i prossimi mesi. Ospite di una trasmissione televisiva, il consigliere del ministro delle Salute ha ammesso: “la circolazione intensissima delle persone nelle zone rosse ma anche nelle zone gialle, mostra nei fatti l’andare verso un lockdown rinforzato. Noi siamo dei consiglieri scientifici, diamo dei dati alla decisione che deve naturalmente essere esclusivamente politica. E sulla base dei nostri dati i prossimi mesi saranno terribili“.