Tra poco più di un mese arriverà il Natale, un periodo che l’Italia spera di vivere con misure anti-Covid meno stringenti rispetto a quelle attuali. La curva del contagio sta iniziando a scendere, ma gli esperti hanno già fatto sapere che difficilmente si potrà festeggiare il Natale come gli anni scorsi.

Sulla questione si è soffermato Lorenzo Guerini, il ministro della Difesa, a margine della visita a Milano del drive through per tamponi più grande d’Italia realizzato dall’Esercito: “il Paese sta vivendo veramente con grande responsabilità e dignità questo passaggio molto difficile che riguarda non solo l’Italia ma tutto il mondo. E’ una battaglia complicata contro un nemico che non si conosceva. Però la stiamo conducendo soprattutto grazie alla forza di volontà e alla responsabilità degli italiani. Credo che forza di volontà e responsabilità saranno presenti in tutte le fasi che attraverseremo, anche nella fase natalizia. Mi auguro possa essere un momento in cui le persone vivono soprattutto il momento della serenità”.

Il ministro della Difesa poi ha ammesso: “non c’è bisogno di regole da dare alle persone per vivere il Natale, lo fanno da sole, perché tutti siamo seri, responsabili e consapevoli che il nemico si affronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani, dobbiamo indossare la mascherina evitando il più possibile i contatti, curare l’igiene personale, sono le prime forme con cui si combatte il virus, insieme all’implementazione delle misure che dovranno essere fatte sotto il profilo dell’organizzazione sanitaria e della organizzazione complessiva della battaglia al virus“.