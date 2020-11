Il mondo non ha ancora finito di combattere contro il Coronavirus che Bill Gates preannuncia già una nuova pandemia, che dovrebbe arrivare più o meno tra 20 anni.

Il co-fondatore di Microsoft lo ha rivelato durante un suo intervento in un famoso podcast, sottolineando però come il pianeta sarà preparato per fronteggiare il nuovo pericolo: “quella di Coronavirus non sarà certo l’ultima pandemia, ce ne saranno altre. La prossima potrebbe arrivare tra 20 anni. Lo spero, anche se potrebbe anche essere prima. La prossima pandemia avrà un impatto meno distruttivo grazie a quello che avremo imparato con questa. Saremo in grado di fare test e mettere in quarantena le persone in modo più veloce. Non saremo stupidi una seconda volta come lo siamo stati in questa”.

Bill Gates non è nuovo a queste profezie, nel 2015 infatti aveva già previsto l’arrivo del Coronavirus: “non sarà una guerra nei prossimi decenni a causare un alto numero di morti. Presto lo farà qualche virus estremamente contagioso”. Così come qualche mesa fa, aveva predetto che il vaccino anti-Covid lo avrebbe diffuso Pfizer: “l’unico vaccino che potrà richiedere la licenza di emergenza a fine ottobre sarà quello prodotto da Pfizer”. Difficile quindi non tener conto delle parole di Gates che, soffermandosi sull’epidemia in atto, ha infine affermato: “se i vaccini saranno efficaci, il prossimo anno fermeremo il numero dei morti e nel 2022 ne saremo fuori”.