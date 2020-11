Il Governo italiano sta valutando quali misure adottare in vista del periodo natalizio, prendendo i provvedimenti necessari per evitare che la curva epidemiologica torni a salire.

Il ministro Speranza questa sera è intervenuto alla trasmissione ‘Di Martedì’ per fare chiarezza sulla questione Natale, soffermandosi anche su scuole e spostamenti: “per il Natale 2020 i posti a tavola vanno limitati agli affetti più stretti. Nelle prossime ore ragioneremo su questo. Il 25 novembre è prevista una riunione su questo tema. In questo momento c’è un coprifuoco in Italia e dopo le dieci non sono possibili attività di nessun tipo, faremo una valutazione. Le messe a mezzanotte? Non c’è stata una decisione, la valutazione sarà fatta sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni, in questo momento sono consentiti solo da zona gialla a zona gialla. Vedremo l’evoluzione epidemiologica delle prossime settimane. Le scuole? Faremo il possibile per riaprirle a dicembre“.