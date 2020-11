L’emergenza Coronavirus sta creando un sovraffollamento negli ospedali italiani, obbligando i medici a chiedere delle misure più stringenti per gestire i numerosi ricoveri.

Una situazione particolare, su cui si è soffermato a Piazza Pulita il vice ministro della Salute Francesco Sileri, rispondendo alle domande del conduttore Corrado Formigli: “quello che noi vediamo negli ospedali oggi per il Covid – come voi sapete da giornalisti perchè nel mese di gennaio 2018 il Covid non c’era ma tutti i giornali a gennaio 2018 mettevano le foto dei pronto soccorso e degli ospedali pieni perchè vi era il picco influenzale, idem nel 2019 – quindi quello che noi viviamo oggi è un qualcosa che esiste per l’influenza ogni anno, è un problema strutturale preesistente legato all’organizzazione degli ospedali”.