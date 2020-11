Sono parole che destano preoccupazione quelle di Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’università di Padova, secondo cui sarà impossibile evitare il lockdown nella lotta al Coronavirus.

In un’intervista a Repubblica, l’esperto si è soffermato sul periodo natalizio, esprimendo il proprio pensiero: “piuttosto che riaprire per Natale, penso che la situazione sia così malmessa da dover consigliare l’opposto: approfittare delle ferie di fine anno per chiudere tutto in quelle due settimane e cercare di fermare il contagio. Ma capisco che bisogna tener conto delle esigenze dell’economia. Fate qualcosa: prolungate gli orari di apertura dei negozi, scaglionate gli ingressi, evitate in tutti i modi gli assembramenti, a casa e fuori. Il tema non è come regge il sistema ma quanti morti siamo disposti ad accettare, il lockdown bisognerà comunque farlo. Risulterà inevitabile, i numeri lo imporranno. Con questo livello di contagi il numero di tamponi effettuato non ha più senso. Aveva senso farne 400 mila al giorno per bloccare la catena di diffusione. Ormai la marea del virus è fuori controllo. Ne saremo fuori per “fine del 21, inizio del 22″.