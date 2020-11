Lo spettro del Coronavirus continuerà a spaventare il mondo ancora per un po’, è questa la rivelazione di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità intervenuto oggi in un un forum all’Ansa. Il numero uno dell’ISS ha sottolineato come i numeri comincino a sorridere, anche se la luce in fondo al tunnel è molto lontana.

Questa la rivelazione di Brusaferro: “questa pandemia è uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un’alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa, e stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceranno il segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente. Quello che abbiamo imparato è che la prevenzione è il momento cruciale del sistema. La prevenzione ha il vantaggio di evitare a priori che determinati scenari si manifestino, ha lo svantaggio che quando funziona molto bene non si vede, e questo è un elemento critico che da sempre la caratterizza. Oggi questo è percepito da parte di tutti, come è percepito che investire su salute e benessere è un modo per garantire la ricchezza dei nostri paesi e delle nostre comunità”.