Giornata importante oggi per quanto riguarda il prossimo Dpcm, che definirà le misure anti-Covid che si dovranno rispettare durante il periodo natalizio.

Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro tra il Governo e le Regioni, sul tavolo molti temi di discussione tra cui il coprifuoco nei giorni di festa, un elemento da cui il ministro Boccia non ha intenzione di prescindere. Intervenuto ai microfoni dei media dopo l’incontro con i governatori, il ministro agli Affari regionali ha ammesso: “Natale? Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede“.