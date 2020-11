La seconda ondata di Coronavirus in Italia non si è nemmeno esaurita, che già si comincia a parlare della terza. A tirare fuori l’argomento è stato Guido Bertolaso, ospite della trasmissione ‘105 Friends’ di Radio 105.

Il consulente della Regione Umbria per la gestione dell’emergenza pandemica non ha lasciato scampo agli italiani, sottolineando come bisognerà prepararsi per un terzo aumento esponenziale dei contagi: “tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata di Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti belli liberi dal virus si sbaglia. La situazione in Umbria? E’ abbastanza sotto controllo grazie anche agli ospedali da campo militare e della Croce rossa che sono stati montati a Perugia e Terni. Assieme anche al piano che si è redatto, credo che l’Umbria sia in grado di resistere“.