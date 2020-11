Nei giorni scorsi era stata avanzata la proposta di aprire le scuole anche nel week-end, domenica compresa, così da decongestionare i mezzi pubblici ed evitare assembramenti, soprattutto al mattino.

L’idea è rimasta sul tavolo fino a ieri, quando il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito a Canale 5 come sia impossibile vedere gli studenti tra i banchi di scuola anche la domenica: “il sabato tanti ragazzi vanno già a scuola, soprattutto al sud. La domenica non è una ipotesi percorribile, non lo vogliono le famiglie né gli studenti, è stata una proposta per dare una mano ma non credo percorribile. I trasporti non incidono sulle scuole elementari né per le medie. Per le superiori ci sono criticità ma non riguardano il Paese intero. Nelle piccole province il trasporto funziona bene”.