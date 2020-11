Cinque Regioni cambiano colore da domenica 29 novembre, è quello che si evince dalla nuova ordinanza del ministro della Salute, firmata nella serata di oggi ma effettiva tra meno di 48 ore. In base alle nuove disposizioni, entrano in zona arancione la Calabria, la Lombardia e il Piemonte, mentre diventano ‘gialle’ la Liguria e la Sicilia. In seguito a questa nuova ordinanza, l’Italia è adesso così suddivisa:

Zone rosse: la Provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta.

Zone arancioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, FVG.

Zone gialle: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento.