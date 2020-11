Si allarga la ‘zona rossa‘ in Italia. Secondo quanto appreso dall’Ansa, il ministro della Salute, Roberto Speranza, infatti firmerà nella serata di oggi un’ordinanza in base alla quale anche Campania e Toscana verranno inserite tra le aree con le restrizioni più drastiche. Passano invece dalla zona gialla all’arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da domenica 15 novembre, per dare così il tempo alle Regioni di adeguarsi alle nuove misure.