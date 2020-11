Il coprifuoco a Natale sembra essere una certezza, i cittadini italiani durante le feste dovranno essere a casa entro le 22.

Lo ha sottolineato Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta a Radio anch’io su Rai Radiouno: “a Natale resterà sicuramente il coprifuoco delle ore 22 e non dalle 21. La scuola? E’ la priorità delle priorità, proprio per questo non si possono fare aperture simboliche ma bisogna essere preparati. Non sono tanto i contagi in classe, ma tutto quello che si muove intorno alla scuola. Serve un piano di sicurezza. Si deve studiare poi un piano per far recuperare ai ragazzi quello che hanno perso fino ad ora, quindi prolungamento della scuola con vacanze più brevi”.