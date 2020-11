Da quasi un anno il Coronavirus continua a mettere in ginocchio non solo l’Italia, ma il mondo intero, mietendo vittime e facendo ammalare milioni di persone. Nonostante questo però, c’è ancora gente che continua a negare tutto, i cosiddetti ‘negazionisti’, che si ostinano a sottolineare come sia tutta una farsa.

Così, questa gente si prende la briga anche di inseguire le ambulanze per provare che siano vuote, come accaduto domenica scorsa in Sardegna. Una donna ha prima fotografato il mezzo e poi il proprio contachilometri, tentando di sbugiardare i sanitari su Facebook. Il post fortunatamente lo ha letto Alessio Spano, responsabile della base del 118 di Valledoria, che ha replicato con una risposta esauriente, che non ha bisogno di aggiunte: