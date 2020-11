Non c’è pace per Iva Zanicchi, costretta a fare i conti con un tremendo lutto. La cantante 80enne ha perso infatti il caro fratello Antonio, morto all’età di 77 anni a causa del Coronavirus. A rivelare la notizia è stata proprio Iva con un dolce post su Instagram: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio“.

La stessa Zanicchi aveva annunciato qualche giorno fa come lei fosse l’unica guarita dal Covid-19 della sua famiglia, al contrario del fratello e del compagno Fausto ancora alle prese con la malattia. Oggi la triste notizia della morte di Antonio, costretto ad arrendersi al Coronavirus: questo il post della sorella…