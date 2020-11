La giornata di oggi in Italia è stata caratterizzata da alcune dichiarazioni alquanto particolari sulla vaccinazione anti-Coronavirus, che dovrebbe partire molto probabilmente all’inizio del 2021.

Alcuni virologi hanno addirittura messo in dubbio l’efficacia di questi vaccini, ricevendo la risposta piccata di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità: “oggi si sono lette delle affermazioni attribuite ai colleghi che non esito a dire sconcertanti. I profili di sicurezza dei vaccini seguiranno e hanno seguito tutta una serie di step ineludibili e garantiti dalle agenzie regolatorie più importanti, dall’Ema per l’Europa. In un Paese che già di per sé ha qualche perplessità, dubbio o addirittura ostilità sulle strategie vaccinali, è bene prendersi la responsabilità delle affermazioni mediatiche. Tutti i vaccini che saranno resi disponibili in Italia hanno caratteristiche di sicurezza corrispondenti alla tutela dell’individuo”.