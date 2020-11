Emergono nuove importanti notizie sul Coronavirus, conseguenza dello studio portato avanti dall’Istituto dei tumori di Milano e dall’università di Siena.

Stando a quanto scoperto da questi due enti, il Covid-19 circola in Italia da settembre 2019, molto prima di quanto si pensasse fino a questo momento. In seguito all’analisi di 959 persone tutte asintomatiche, sottoposte allo screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, si è scoperto che l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al Coronavirus, il 14% già a settembre e il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020. Rivelazioni sorprendenti, che potrebbero spiegare molte polmoniti emerse negli ultimi mesi del 2019.