Sono davvero sconvolgenti per parole espresse sui social da Niccolò Fraschini, consigliere di maggioranza di Pavia, dichiarazioni che hanno suscitato scalpore e indignazione soprattutto per la loro gravità.

“Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani – ha attaccato su Facebook l’esponente di Pavia Prima – per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani. E’ ora di riaprire, W Darwin!“. Frasi che hanno attirato immediatamente accuse e polemiche, spingendo Fraschini a fare immediatamente marcia indietro: “le mie parole sono state oggetto di strumentalizzazione, le mie frasi sono state estrapolate dal contesto, dichiaro vicinanza agli anziani“. Il consigliere di Pavia però non è nuovo a queste uscite, visto che in passato aveva stigmatizzato i napoletani “che hanno l’immondizia nelle strade e ci schifano“, deriso i francesi, “che non hanno il bidet” e accusato i romeni “che hanno i bambini che vivono nelle fogne nella capitale“.