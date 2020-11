Sono conservati all’interno di diversi camion dotati di celle frigorifero, parcheggiati sul molo della 39ª strada a Sunset Park, nei pressi di Brooklyn.

Si tratta dei corpi di 650 persone, decedute nel picco della pandemia di Coronavirus lo scorso aprile e mai sepolte, a causa dell’impossibilità di rintracciare le famiglie o solo perché troppo poveri per permettersi una sepoltura. In attesa che si decida cosa fare, quei corpi giacciono lì, all’interno di diversi camion parcheggiati in quel piazzale ormai dallo scorso aprile, quasi sette mesi senza che nessuno se ne occupi. La città di New York di recente ha alzato a 1.700 dollari, dai precedenti 900 dollari, il contributo per aiutare le famiglie in difficoltà a organizzare funerali, ma al momento niente è stato fatto per quelle persone lasciate completamente all’abbandono dopo la loro morte.