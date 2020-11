Se ancora qualcuno avesse dubbi sui motivi che hanno portato la Cina a superare la pandemia di Coronavirus, ecco arrivare da Tientsin un’altra vicenda che conferma l’efficienza del sistema sanitario cinese.

In queste ore, la Cina sta iniziando i test rapiti su 3 milioni di persone, dopo che sono emersi cinque casi di positività al Covid-19 nella città settentrionale del Paese. La Commissione sanitaria nazionale ha registrato sette nuovi casi, di cui cinque a Tientsin e due a Shanghai. Immediatamente, le autorità locali hanno chiuso la comunità residenziale in cui queste persone vivevano, tra cui anche un ospedale e un asilo, predisponendo test immediati per tutti i residenti nel distretto Binhai della città, circa tre milioni di persone.

Chiusure anche a Shanghai, dove un ospedale è stato sigillato dopo che un marito e una moglie sono risultati positivi al Covid-19 venerdì sera a seguito di una visita. Un modo efficiente per combattere il Coronavirus, un contact tracing perfetto che ha permesso alla Cina di sconfiggere il Covid-19 prima di chiunque altro.