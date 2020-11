Una figuraccia a livello nazionale, avvenuta davanti alle telecamere del programma ‘Titolo V‘, diretto dalla giornalista Francesca Romana Elisei. Un inviato della trasmissione ha intervistato Saverio Cotticelli, commissario della sanità calabrese nominato proprio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte due anni fa.

Nel corso dell’intervista, scandita anche da uno scambio di battute grottesco con una certa Maria, il commissario ammette candidamente che avrebbe dovuto stendere lui il piano Covid della Calabria, accorgendosene clamorosamente davanti alle telecamere.

“A Giugno mi sono accorto che in Calabria non c’era un piano Covid, e ho fatto un quesito al Ministero. Ho chiesto: chi è che deve fare il piano operativo Covid?”. La risposta è surreale: “io“. Impossibile capirlo dalle parole, vi invitiamo a guardare il video per farvi un’idea: