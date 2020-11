Sono 30.550 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 211.821 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 14,4% dei test svolti, una percentuale in ribasso rispetto ai giorni scorsi. I morti sono 352, mentre i guariti 5.103. Sono 67 le persone in più ricoverate nei reparti di terapia intensiva. 1.002 i ricoveri ospedalieri in più rispetto a 24 ore fa. Le Regioni con il numero più alto di casi emersi da ieri a oggi è la Lombardia con 7.758, seguita dalla Campania (4.181) e il Piemonte (3.577).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

790.377 casi totali



39.764 morti

307.378 guariti