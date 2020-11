Sono 28.244 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 182.287 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 15,49% dei test svolti, una percentuale in aumento rispetto ai giorni scorsi. I morti sono 353, mentre i guariti 6.258. Le Regioni con il numero più alto di casi emersi da ieri a oggi è la Lombardia con 6.804, seguita dal Piemonte (3.169) e Campania (2.971).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

759.829 casi totali



39.412 morti

302.275 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 418.142

21.114 (+1.274) ricoverati in ospedale ( 5,04% )

( ) 2.225 (+203) ricoverati in terapia intensiva ( 0,53% )

( ) 394.803 (+20.153) in isolamento domiciliare (94,41%)

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, oggi si registra un forte aumento giornaliero dei ricoveri: quasi 1.500 nuovi ricoveri in un solo giorno, di cui oltre 200 nei reparti di terapia intensiva. Tuttavia i posti letto disponibili in terapia intensiva oggi in Italia sono 7.526 quindi l’attuale tasso di occupazione è del 29,56%.