Sono 22.930 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 148.945 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 15,39% dei test svolti, una percentuale in linea rispetto ai giorni scorsi. I morti sono 630, mentre i guariti 31.395. Le Regioni con il numero più alto di casi emersi da ieri a oggi è la Lombardia con 5.289, seguita dal Veneto (2.540) e dall’Emila-Romagna (2.347). Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, il numero di guariti e morti è superiore a quello dei nuovi casi, così i pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono diminuiti rispetto a ieri di oltre 9 mila unità.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.431.795 casi totali



50.453 morti

584.493 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 796.849 , così suddivisi: