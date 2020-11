Ha dovuto affrontare il Coronavirus, lo ha battuto nonostante i pesanti sintomi palesatisi sul suo corpo: Silvio Berlusconi però ha creduto veramente di non farcela.

Il Cavaliere ha raccontato la sua esperienza nel corso di un collegamento telefonico con ‘Di Martedì’, la trasmissione di Giovanni Floris. Parole nude e crude quelle del leader di Forza Italia, che hanno spiazzato un po’ tutti: “sto molto meglio. Per fortuna, un poco alla volta i postumi del Covid stanno andando via. Devo dire che è stata una delle più sofferte esperienze della mia vita. I primi tre giorni sono stati difficilissimi da superare. Francamente non credevo di farcela. E’ stata una delle esperienze più sofferte della mia vita. Per questo mi sento vicino a tutti gli italiani che sono stati toccati profondamente da questa tremenda malattia”.