Non sono previsti allenamenti nelle misure anti-Coronavirus in vista delle prossime feste natalizie, gli italiani non possono abbassare la guardia in questo periodo davvero delicato.

I sogni della popolazione sono stati spezzati da Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, intervenuto ai microfoni di Rai News 24: “è difficile dire alle persone che un po’ di vita non se la possono permettere, che è bene mantenere le regole. La scelta estrema sarà quella di tornare al lockdown totale. Dovremo fare scelte dolorose, il virus ce lo impone. Il ricongiungimento familiare per Natale è il movimento di milioni di persone, questo movimento è nemico del controllo. Il plateau di infezioni sembra lentamente scendere grazie alle scelte difficili fatte dalla politica, ma ha più di 20mila casi al giorno e 700 morti. Non abbiamo la percezione del disastro perché vedi il clima di festa ma la situazione è precaria“.