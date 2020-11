Il Coronavirus avrà un duro effetto sui portafogli degli italiani quest’anno, soprattutto per quanto riguarda la tredicesima mensilità che arriverà nelle tasche di pensionati e lavoratori dipendenti nei prossimi giorni. L’importo complessivo in questo 2020 ammonterà a 30 miliardi di euro, ben 3 in meno rispetto al 2019.

Lo ha sottolineato l’Ufficio studi della CGIA, tramite il proprio coordinatore Paolo Zabeo: “il Covid, purtroppo, ha alleggerito le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato. Dall’inizio dell’emergenza, infatti, almeno 6,6 milioni di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a zero ore. Questa situazione non ha consentito a tante persone di maturare il rateo mensile che definisce economicamente la gratifica, alleggerendone quindi l’importo finale di circa 100 euro per ogni mese di indennità ricevuta. Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti di Natale rischiano di subire una contrazione fino al 15 per cento. Se l’anno scorso la spesa complessiva ha sfiorato i 10 miliardi di euro, quest’anno potrebbe scendere a 8,5-9 miliardi, una riduzione che rischia di penalizzare soprattutto le botteghe artigiane e i negozi di vicinato che faticano a reggere la concorrenza sempre più spietata del commercio on line“.