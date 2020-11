L’emergenza sanitaria in Italia peggiora di giorno in giorno, i contagi aumentano e il Governo per questo motivo ha varato misure più stringenti per le Regioni più a rischio.

I numeri sono impressionanti e stanno sconvolgendo anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, per bocca di Ranieri Guerra, ha fatto chiarezza sulla situazione ospedaliera in Italia. Il direttore aggiunto dell’OMS ha spiegato come stanno le cose ai microfoni di Agorà: “il dato allarmante, dal mio punto di vista, è quello dei ricoveri ordinari, che sta saturando i reparti di Medicina Interna di mezza Italia. Questo è un dato su cui è assolutamente fondamentale riflettere, perché rappresenta la sofferenza del territorio e il fatto che la prima linea venga superata. La prima linea deve essere rafforzata e messa in grado di filtrare i ricoveri. Alcuni di questi, infatti, sono ricoveri sociali, nel senso che sono persone anziane o malate che non trovano risposta a livello domiciliare“.