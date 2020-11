La situazione si complica e l’emergenza Coronavirus non accenna a diminuire, i ricoveri in ospedale aumentano e il numero dei morti continua a salire in maniera impressionante, spingendo i sanitari a chiedere un nuovo intervento del Governo.

Dall’Ordine dei Medici il grido che arriva è disperato, il presidente della Federazione Filippo Anelli è intervenuto per porre l’accento su quanto sta accadendo negli ospedali, dove la situazione è tragica. Le prospettive non sono affatto rosee per Anelli, che ha messo in guardia tutti: “il lockdown totale è necessario, i dati di questa settimana purtroppo non ci fanno prevedere nulla di buono. Tra un mese, se il trend dovesse rimanere invariato, avremo altri diecimila morti e supereremo la soglia fatidica dei 5mila posti letto in terapia intensiva. Lo scenario che si prospetta è drammatico“.