L’emergenza Coronavirus in Italia continua a fare sempre più paura, per questo motivo il Governo ha emesso un nuovo Dpcm che verrà illustrato oggi dal premier Conte.

Un intervento resosi necessario considerando l’impennata di contagi, che rischia di mandare al collasso gli ospedali italiani. Intervenuto sulla questione, il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ha ammesso: “dopo aver avuto una fase di transizione, ci troviamo in una fase che tecnicamente definiamo di escalation e quindi in parte dobbiamo usare misure di contenimento e in parte misure di mitigazione. A differenza della prima ondata, il virus circola in tutte le Regioni. Quello dei ricoveri con sintomi è un numero che sta crescendo e merita attenzione e lo stesso vale per le terapie intensive. Occupazione dei posti letto in degenza ordinaria di aria medica? Alcune Regioni hanno superato il cut-off, altre no ma sono vicine“.