Arrivano notizie confortanti dalla Clinica Olivos di Buenos Aires, dove Diego Armando Maradona è ricoverato dopo l’intervento al cervello eseguito martedì scorso.

Il decorso post operatorio procede bene e il Pibe de Oro si sta riprendendo a vista d’occhio, come ammesso dal suo medico di fiducia Leopoldo Luque: “Diego sta meglio, molto meglio, ogni giorno le sue condizioni vanno migliorando. Il suo recupero è incredibile, è molto lucido. Sono stupito dalla sua capacità di recupero“. Maradona è ancora sedato, anche se progressivamente il livello di sedazione viene diminuito, per questo motivo ha potuto seguire dal suo tablet la partita del suo Gimnasia, finita in parità contro il Velez Sarsfield. Intanto, la figlia Giannina gli ha dedicato su Instagram un post, pubblicando il testo di una canzone dei Serù Giran, dal titolo “Ci vedremo ancora“, accompagnata da una sua foto da bambina.