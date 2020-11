Diego Armando Maradona ha lasciato questa sera la Clinica Olivos di Buenos Aires, dove otto giorni fa è stato operato per la rimozione di un edema subdurale al cervello. Il Pibe de Oro ha reagito alla grande all’operazione, riuscendo in poco tempo a riprendersi e a ottenere le dimissioni, firmate dal suo medico di fiducia Leopoldo Luque. Proprio quest’ultimo ha postato sui social la prima foto di Maradona dopo l’operazione, uno scatto in cui il Diez appare stanco ma comunque leggermente sorridente.