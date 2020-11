Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro è stato operato al cervello martedì ma pare si stia già riprendendo, come sottolineato dai medici che lo hanno in cura a Buenos Aires.

Periodo post-operatorio al momento superato brillantemente dal Diez, almeno stando alle parole dello specialista che lo ha in cura, nonché suo medico personale: “l’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo. Dobbiamo essere cauti perché siamo ancora nel periodo post-operatorio, ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima“.