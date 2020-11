Diego Armando Maradona si prepara a lasciare la Clinica Olivos, dove è ricoverato ormai da una settimana in seguito all’intervento al cervello subito, necessario per rimuovere un edema subdurale.

Il Pibe de Oro adesso sta bene e non vede l’ora di lasciare la struttura ospedaliera, per iniziare un percorso di riabilitazione che molto probabilmente svolgerà in Argentina. Sulle condizioni di Maradona si è soffermato al solito il suo medico di fiducia Leopoldo Luque, sottolineando come a breve il Diez verrà dimesso: “sta molto bene, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo. Ha una tremenda voglia di andarsene ed è probabile che venga accontentato nei prossimi giorni. I suoi parametri migliorano a grandi passi e oggi valuteremo le prossime tappe, a partire dalla terapia da seguire“.