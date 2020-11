Si complicano le condizioni di Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro è stato ricoverato in una clinica di La Plata per presunte crisi depressive, ma pare che la situazione sia ben più grave del previsto.

L’argentino infatti ha un edema che ha creato un coagulo nella parte sinistra del cervello, spingendo i medici a valutare l’immediata operazione chirurgica. L’intervento non si terrà nella struttura in cui adesso Maradona è ricoverato, bensì a Buenos Aires, dove verrà trasportato tramite elisoccorso. Sono ore di preoccupazione e di ansia per il Pibe, che lotta adesso per la propria vita.