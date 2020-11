Il peggio è passato, Samuel Eto’o si è messo alle spalle il terribile incidente che lo ha visto coinvolto ieri in Camerun, di ritorno dal matrimonio di un suo amico.

L’ex attaccante camerunese ha voluto tranquillizzare tutti sui social, ringraziando Dio per essere uscito illeso dal tremendo impatto: “questa sacra unione celebrata con un tradizionale matrimonio tra il mio amato fratellino Oliver Kadji e la sua affascinante fidanzata – ai quali dico grazie e auguro di poter avere tutta la felicità possibile – è stata per me l’occasione di riscoprire con tante emozioni e piacere, la sontuosa regione occidentale del mio paese, il Camerun, dove ho trascorso momenti indimenticabili! Sulla strada del ritorno, ho avuto uno sfortunato incidente d’auto, che mi ha fatto quasi dimenticare i miei passi di danza del giorno prima. Ma voglio rassicurarvi, sto bene. Grazie al Signore, per avermi tirato fuori di lì miracolosamente senza danni fisici“.