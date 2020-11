Brutte notizie per quanto riguarda la salute di Silvio Berlusconi, il Cavaliere infatti sta male e deve rispettare nei prossimi giorni un periodo di riposo assoluto. Lo ha rivelato Federico Cecconi, l’avvocato del leader di Forza Italia nel processo ‘Ruby ter’, presentatosi da solo in aula per presentare alcuni documenti che attestano il malessere di Berlusconi.

Il legale ha parlato di un peggioramento “negli ultimi giorni che richiede riposo assoluto”. La patologia di cui soffre il Cavaliere si chiama ‘fibrillazione atriale’, ossia una malattia cardiaca certificata dai medici con appositi documenti, consegnati oggi ai giudici della settima sezione penale. Berlusconi dunque osserverà un periodo di riposo assoluto, considerando anche i precedenti: nel 2016 infatti è stato sottoposto ad un’operazione tesa alla sostituzione della valvola aortica a causa di una grave anomalia cardiaca.